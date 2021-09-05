Eğitim & Kariyer MEB paylaştı! 81 ildeki okullara koronavirüs rehberi

MEB paylaştı! 81 ildeki okullara koronavirüs rehberi

Eğitim & Kariyer

MEB paylaştı! 81 ildeki okullara koronavirüs rehberi

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, "Okullarda COVID-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" rehberi 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderildi.

05 Eylül 2021, Pazar 19:44 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim öncesi önemli duyuru. MEB tarafından paylaşılan rehbere göre pozitif vaka çıkan sınıf kapanmayacak, öğrenciler kontrol edilerek eğitime devam edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı, yüz yüze eğitimle yarın başlıyor. Peki, okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkması durumunda ne yapılacak? Sağlık Bakanlığı ile hazırlanan ve tüm ayrıntıları içeren rehber, 81 ilin millî eğitim müdürlüğüne gönderildi." denildi.


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