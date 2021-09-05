MEB paylaştı! 81 ildeki okullara koronavirüs rehberi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim öncesi önemli duyuru. MEB tarafından paylaşılan rehbere göre pozitif vaka çıkan sınıf kapanmayacak, öğrenciler kontrol edilerek eğitime devam edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı, yüz yüze eğitimle yarın başlıyor. Peki, okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkması durumunda ne yapılacak? Sağlık Bakanlığı ile hazırlanan ve tüm ayrıntıları içeren rehber, 81 ilin millî eğitim müdürlüğüne gönderildi." denildi.







