MEB personel alımı başvuruları mart ayında başlayacak. Adaylar başvurularını e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek. Bununla birlikte, personel alımında 2020 KPSS puanları dikkate alınacak. İşte, MEB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları…

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB personel alımı başvuruları 21 Mart günü başlayacak ve 1 Nisan Cuma günü saat 23:59’da sona erecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.

Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

MEB SÖZLEŞMELİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NEREYE VE NASIL YAPILACAK?

MEB personel alımı için adaylar, başvurularını e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecekler.

Adaylar başvuruda istenilen belgeleri başvuru ekranından sisteme yükleyecektir. Gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asılları istenebilecek; bu durumda adaylar istenilen belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il-ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edecektir.

Bununla birlikte, adayların başvuruları il-ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanacağından, adaylar başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçeceği kaydedildi.

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, adayların şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılan başvurularının kesinlikle kabul edilmeyeceği bildirildi.







