MEB personel alımı başvurularına ilişkin araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Mili Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, 5 bin 872 personel alımı başvuruları, Millî Eğitim Bakanlığı- e-Devlet – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ya da Kariyer Kapısı üzerinden dijital ortamda yapılabilecek. İşte, MEB 5 bin 872 personel alımı başvurularına ilişkin bilinmesi gerekenler…

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB’in resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, taşra ve merkez teşkilatında 260 sözleşmeli fizyoterapist ile 5 bin 872 destek personeli alımı yapılacak. Bu personellerden 2 bin 593'ü aşçı, 3 bin 279'u aşçı yardımcısı alanlarında olacak.

MEB personel alımı başvuruları 25 Ekim Pazartesi günü başlayacak 5 Kasım Cuma günü saat 23.59’a kadar devam edecek.

Adaylar, başvurularını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı platformu veya e-Devlet 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/' adresi üzerinden yapabilecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 5 BİN 872 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Genel Şartlar

-2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

-Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

-Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.

-Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

-Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olduğunu belgelendirmek.

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Özel Şartlar

a) Sözleşmeli Fizyoterapist

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi lisans programlarından mezun olmak.

b) Sözleşmeli Destek Personeli (Aşçı ve aşçı yardımcısı)

-Lisans düzeyinde;

Aşçılık, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

-Ön Lisans düzeyinde;

Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve mutfak Sanatları Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir ön lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

-Ortaöğretim düzeyinde;

Ortaöğretim kurumlarının aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olmak ya da herhangi bir ortaöğretim programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

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