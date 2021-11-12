MEB personel alımı sonuç tarihi için Bakanlık 12 Kasım tarihini işaret etmişti. Günün ilk saatlerinden itibaren, 260 fizyoterapist ve 5.872 aşçı ve aşçı yardımcısı alımı için başvuruda bulunan adaylar, yoğun şekilde “MEB personel alımı sonuçları açıklandı mı?” araştırması yapıyor. Yapılan açıklamaya göre, MEB personel alımı sonuç sorgulaması ise isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet adresinden yapılacak….

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli olarak 260 fizyoterapist 5.872 sözleşmeli destek personeli pozisyonunda (aşçı, aşçı yardımcısı) alımı için başvurular 25 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında tamamlandı.

İşe alımlar, fizyoterapist pozisyonlarına, 2020 KPSSP3 puan sıralaması, aşçı ve aşçı yardımcısı pozisyonlarına, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre alınacak.

Atama en çok 36 fizyoterapist, 93 aşçı ve 125 aşçı yardımcısı ile İstanbul’a yapılacak.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, MEB atama sonuçları, 12.11.2021 tarihinde https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden ilan edilecek.

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMASI İÇİN TIKLAYIN

Atamaları valilikler tarafından kendilerine tebliğ edilen adaylar, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde (Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler hariç.) göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak; süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

Verilen süre içinde göreve başlamayanlardan boş kalan pozisyonlara, aynı usulle sıradaki adayların atamaları yapılmak suretiyle doldurulabilecektir.

MEB PERSONEL ALIMI ÖZEL ŞARTLARI NELER?

a) Sözleşmeli Fizyoterapist

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi lisans programlarından mezun olmak.

b) Sözleşmeli Destek Personeli (Aşçı ve aşçı yardımcısı)

Lisans düzeyinde;

Aşçılık, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

Ön Lisans düzeyinde;

Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir ön lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

Ortaöğretim düzeyinde;

Ortaöğretim kurumlarının aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olmak ya da herhangi bir ortaöğretim programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.