18 milyon öğrenci eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için ders başı yapacak. Yarıyıl tatilinde meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ'da tüm okullar, Malatya'da ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen bazı okullar 1 hafta geç açılacak.

Okullar ne zaman açılıyor? Tatil uzatıldı mı?

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatilinin ardından 3 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. 2019-2020 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısının başlayacağı okullarda, 6-10 Nisan'da ara tatil yapılacak. İkinci yarıyıl, 19 Haziran 2020 Cuma günü tamamlanarak, 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın çocukları tarafından yaptırılarak Milli Eğitim Bakanlığına devredilen Tuzla Binali Yıldırım İlkokulu'nun açılış törenine katılacak. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2020'de gerçekleştirilecek. İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları, 23 Temmuz'da açıklanacak.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, depremden etkilenen çocukların psikososyal yönden desteklenmesi amacıyla "Aileler İçin Çocuklara Yardım Kılavuzu"; deprem ve psikolojik travma konusunda da "Öğretmenler İçin Yardım Kılavuzu" hazırladı. Ayrıca, depremin yaşandığı bölgede ikinci yarıyılın başlamasıyla birlikte tüm okullarda öğrencilere yönelik üç oturumdan oluşan psikoeğitim programı uygulanacak.

Deprem Bölgesindeki çocuklara psikoeğitim verilecek!

Deprem bölgesindeki psikososyal destek hizmetleri kapsamında hazırlanan"Aileler İçin Çocuklara Yardım Kılavuzu" ile "Öğretmenler İçin Yardım Kılavuzu" okulların açıldığı ilk gün ailelere ve öğretmenlere dağıtılacak. Çocuklara yönelik hazırlanan kılavuzda tüm yaş grubundaki öğrencilere yardımcı olabilecek öneriler yer alıyor. Deprem gibi afet sonrasında psikolojik travma yaşayan öğretmenler için de kapsamlı önerilerin bulunduğu bilgiler bulunuyor.

Depremin etkilendiği illerde PDR uzmanları, Rehber Öğretmen ve oyun terapistleri çocukların yaşadıkları travmayı sağlıklı olarak atlatabilmeleri çalışacak.

Öğretmenler ve eğitimcilerin yanı sıra ailelerin de evde çocuklarına doğru adımlarla yardımcı olabilmeleri için desteğe ihtiyacı var. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu noktadan hareketle ailelere yönelik bir çalışma hazırladı.

Her yaştan çocuğa uygun önerilerin ve deprem travmasını atlamaya yönelik yol haritasının çizildiği "Aileler İçin Çocuklara Yardım Kılavuzu", Elazığ başta olmak üzere depremden etkilenen illerde dağıtılacak.

Psikolojik travma tepkilerinin, yaşanan depremin hemen ardından ortaya çıkabileceği gibi gecikmeli olarak sonraki zamanlarda da kendini gösterebileceğinin belirtildiği kılavuzda 5 yaş ve altındaki çocuklar, 6-11 yaş arasındaki çocuklar, 12-17 yaş grubu çocuklarda görülebilecek ortak psikolojik travma tepkileri ele alınıyor. Kılavuzda ayrıca, yaşanan tepkiler karşısında izlenmesi gereken yol ve yöntemler yer alıyor.