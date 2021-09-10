MEB resmen açıkladı ve belli oldu 27 Eylül! Alacakları maaş…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 27 Eylül-8 Ekim'de alınacağını, atama sonuçlarının ise 31 Ocak 2022'de açıklanacağını duyurdu. MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek. Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek. Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak. Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

BAŞVURULAR, 2020- 2021 KPSS PUANLARI İLE ALINACAK

Ayrıca; milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek. Yapılacak atama işleminde 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

YENİ GÖREVE BAŞLAYACAK ÖĞRETMEN KAÇ LİRA MAAŞ ALACAK...

2021 yılı Temmuz sonrası sözleşmeli öğretmenin maaşı brüt 5.343 TL oldu. Sözleşmeli öğretmenlerin ücretlerinden sendika aidatı, bireysel emeklilik sigortası primi ve İLKSAN aidatı kesintisi yapılıyor. Ayrıca sözleşmeli öğretmen maaşları görev yıllarına göre değişkenlik gösteriyor. Buna göre net maaş hesabı yukarıda belirtilen brüt sözleşme ücretlerine göre yapılıyor. Bu bağlamda göreve yeni başlayan bekar bir sözleşmeli öğretmenin net maaşı 5 bin 75 TL. İLKSAN üyesi göreve yeni başlayan bekar bir sözleşmeli öğretmenin eline geçen para ise 4 bin 968 TL. Evli ve eşi çalışmayan sözleşmeli öğretmenin net maaşı ise 5.537,58 TL. Evli ve eşi çalışmayan ve ilksan üyesi olan sözleşmeli öğretmenin net maaşı ise 5.430,72 TL'dir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 15 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI DAHA YAPACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni öğretmen atamaları yapılacağını açıklamıştı. Erdoğan, öğretmenlere ve eğitim camiasına müjde vermek istediğini belirttiği açıklamasında şöyle demişti: “ Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun."

BAKAN ÖZER, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, 15 bin yeni öğretmen atama müjdesi vermesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Eylül'de 20 bin öğretmen atamasını gerçekleştirdikten sonra 15 bin yeni atama müjdesi vermesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Özer, yeni öğretmen atamasına desteklerinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e de teşekkürlerini iletti. Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için insan kaynağına yapılan yatırımların eğitim sisteminin kalitesini daha da artıracağından şüphesi olmadığını vurgulayan Özer, "Yeni atamalarla Türkiye'de öğretmen başına düşen öğrenci oranları, OECD ülkeleri ortalamasına daha da yaklaşacaktır" değerlendirmesinde bulundu.