Eğitim & Kariyer MEB resmen duyurdu: Başvurular 3 Eylül'de başlıyor

MEB resmen duyurdu: Başvurular 3 Eylül'de başlıyor

Eğitim & Kariyer

MEB resmen duyurdu: Başvurular 3 Eylül'de başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvurularının 3-7 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

26 Ağustos 2021, Perşembe 22:54 Son Güncelleme:
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Bakanlık, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımızın resmi eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşlerin, aile birlikteliğine bağlı olarak iller arası yer değiştirme işlemleri için 3-7 Eylül 2021'de başvurular alınacak, atamalar 10 Eylül 2021'de sonuçlandırılacaktır." bilgisi verildi.

Başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nden (MEBBİS) yapılacağı belirtildi.

AA

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