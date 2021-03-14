MEB resmen duyurdu! Belli oldu, 2,3,4,5,6,7 ve 8. sınıflar için...

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, internet sitesinden yaptığı duyuruda "2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'ndeki "Yardımcı kaynak ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılacaktır." faaliyeti ile yabancı dil eğitiminde "Kademelere göre farklılaşan içerik, yöntem ve teknikler tasarlanacaktır." faaliyetleri doğrultusunda öğrencilerimizi yüz yüze ve uzaktan eğitimlerinde akademik olarak desteklemek amacıyla ilkokul ve ortaokullarda uygulanmak üzere materyal çalışmaları gerçekleştirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada şunları dile getirildi: "Bu kapsamda, öğrencilerin ve öğretmenlerin hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim sürecinde kullanabilmesi amacıyla İngilizce Dersi Öğretim Programı esas alınarak belirlenen kelimeler ile öğrencilerin yaş grubu ve seviyelerine uygun görsellerin birleştirilmesiyle resimli kelime kartları hazırlanmıştır. Toplamda 34 temada 817 kelimeden oluşan kartları, öğrencilerin kelime öğrenmelerini destekleyecek nitelikte olup öğretmenlerin de derslerinde kolayca erişebilecekleri ve kullanabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. "Numbers, School, Animals, Daily Routine, Sports, Environment, Chores" gibi temalardan oluşan ve öğrencilerin sınıf ile seviyelerine uygun olarak öğretmenleri tarafından seçimi yapılabilecek kartların eğlenceli ve akılda kalmayı kolaylaştıran bir yapıda hazırlanması sağlanmıştır. Özellikle Covid-19 salgın sürecinde yürütülen uzaktan eğitim faaliyetlerini destekleyerek yabancı dil eğitiminde verimliliği artırabilmek ve öğrencilerimizin yardımcı kaynak ihtiyacını azaltmak amacıyla, hazırlanan kelime kartları http://tegmmateryal.eba.gov.tr web sayfasında yayınlanmıştır."

2021-MEB-EKYS TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen 2021-MEB-EKYS, 50 il, 52 sınav merkezinde uygulandı. Adaylara çoktan seçmeli 80 soru soruldu ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verildi. ÖSYM'nin, Kovid-19 salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında, detaylı temizlenen sınav binaları dezenfekte edildi. Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtıldı. Adayların ve görevlilerin, kendi maske ve siperliklerini de kullanmalarına izin verildi. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (2021-MEB-EKYS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10’u erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.

BAKAN SELÇUK'TAN UZAKTAN EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir programda uzaktan eğitime dair açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitim, bizim eğitim sistemimizi olduğu gibi tüm dünyanın eğitim sistemini şekillendirmeye başladı. Bu dönüşüm ve değişim sürecinde bizim tek düşüncemiz, bu engelleri nasıl avantaja dönüştürürüz." dedi.











