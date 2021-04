MEB resmen duyurdu! Ve belli oldu, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar...

Öte yandan MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihlerini açıkladı. 17 ilde yüz yüze 64 ilde ise uzaktan yapılacak. MEB'in tablet bilgisayar dağıtımında 12'nci faz başladı.

Pandemi nedeniyle okullarda büyük oranda uzaktan eğitime geçilirken Milli Eğitim Bakanlığı peş peşe alınan kararları duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçtiğimiz hafta ortaokul öğrencileri için kaynak oluşturacak çalışma fasiküllerinin 6. ünitelerinin yayımlandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ortaokul öğrencileri için 6. ünite kapsamında yayımlanan çalışma fasiküllerinin, öğrencilerin işleyecekleri konuları pekiştirecekleri, öğrenmelerini kalıcı hale getirecekleri ve farklı soru türleri üzerinde deneyim kazanacakları şekilde tasarlandığı belirtildi.

Fasiküllerin 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeyinde Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, 8. sınıflar için inkılap tarihi ve Atatürkçülük branşlarının her ünitesi için ayrı kitapçık olacak şekilde hazırlandığı ifade edilen açıklamada, fasiküllerde farklı soru türlerinin yanı sıra eşleştirme, bulmaca gibi etkinliklere yer verildiği kaydedildi.

8. sınıf düzeyinde 5 matematik, 4'er Türkçe, fen bilimleri ile inkılap tarihi ve Atatürkçülük fasikülü olmak üzere toplam 17 fasikül hazırlandığı aktarılan açıklamada, 7. sınıf öğrencilerine yönelik 2'şer Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler fasikülü olmak üzere 8 fasikülün erişime açıldığı vurgulandı.6. sınıf düzeyinde ise 2'şer Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler fasikülü, 5. sınıf düzeyinde de 3 Türkçe, 2'şer matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler fasikülü hazırlandığı bildirilen açıklamada, 42 fasikülde toplam 2 bin 850 sorunun yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak fasiküllere "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden erişilebileceği kaydedildi. Açıklamada, bugüne kadar eğitim öğretim faaliyetlerine destek olmak amacıyla yıl içinde kazanım kavrama testleri, LGS için örnek sorular ve çalışma soruları, 5, 6 ve 7. sınıflar için beceri temelli testler, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için tekrar testleri, ilköğretim 2, 3 ve 4. sınıflar için çalışma soruları, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için 1, 2, 3, 4 ve 5. üniteleri kapsayan çalışma fasiküllerinin öğretmen ve öğrencilerle paylaşıldığı da hatırlatıldı.

"ÇOCUKLARA FIRSAT ADALETİ SAĞLAYABİLMEK İÇİN GAYRET SARF EDİYORUZ"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin her yerindeki çocuklara fırsat adaleti sağlayabilmek için gayret sarf ettiklerini belirtti. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını, salgın döneminde onların yanında olabilmek adına eğitim kaynaklarını çeşitlendirdiklerini bildiren Selçuk, "Bugün ortaokul öğrencilerimiz için tüm sınıf seviyelerinde çalışma fasiküllerinin 6. ünitelerini erişime açtık. Şimdiye kadar yayımlanan ve ilk 6 üniteyi kapsayan 276 fasikülde 20 bin soru öğrencilerimizle buluşturuldu. Bu süreçte kaynak desteğimizin ölçeği oldukça büyüdü." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Selçuk, süreci başarılı şekilde koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına, 81 ilde Ölçme Değerlendirme merkezlerinde bu sürece katkı veren meslektaşlarına teşekkür etti.

MEB'İN TABLET BİLGİSAYAR DAĞITIMINDA 12'NCİ FAZ BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet bilgisayar dağıtımında 12'nci fazın başladığını belirterek, "Amacımız, uzaktan eğitimdeki alternatif sistemlerimiz ve kaynak desteklerimizle her bir çocuğumuza ulaşmak. Bu hafta 42 bin 873 bilgisayarın daha sevkiyatını başlattık" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; tablet bilgisayar desteğinin 12'nci fazı başladı. Bu kapsamda, 12- 18 Nisan arası, 62 ildeki öğrencilere toplam 42 bin 873 tablet bilgisayar daha içlerinde 25 GB internet paketi ile birlikte öğrencilere dağıtılacak. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Selçuk, 62 ilde dağıtımların başladığını belirterek, "Amacımız, uzaktan eğitimdeki alternatif sistemlerimiz ve kaynak desteklerimizle her bir çocuğumuza ulaşmak. Erişim konusunda elimizden geleni yapacağız ve desteğimiz devam edecek, demiştik. 500 bin tablet dağıtımı olarak koyduğumuz hedefi, ocak ayında aşarak desteğimizi artırdık. 700 binin üzerinde tablet çocuklarımıza ulaştı. Bu hafta 42 bin 873 bilgisayarın daha sevkiyatını başlattık" dedi.

'HER BİR ÖĞRENCİMİZE ULAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Selçuk, dağıtımların öğrenci ailelerinin maddi durumu, kardeş sayısı, akademik başarısı gibi kriterler çerçevesinde adil bir şekilde gerçekleştirilmiş olmasından mutlu olduğunu dile getirdi. Selçuk; okul öncesi, 8 ve 12'nci sınıflar haricinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilen bu dönemde de sürecin en başından bu yana olduğu gibi ek kaynaklar sunarak, tablet ulaştırarak, EBA Destek Noktaları'nın sayısını artırarak öğrencilerin her an yanında olduklarını kaydetti. Selçuk, "Çocuklarımız kıymetli, öğretmenlerimiz kıymetli. Bakanlığımızın tüm birimleri bu dönemde onlara destek olmak için olağanüstü çaba sarf ediyor. Her kademedeki öğrencimize özel ek kaynaklar oluşturuyor ve onlarla paylaşıyoruz. Uzaktan eğitim sürecinde alternatif sistemlerimizle öğrencilerimizin yanındayız. TRT EBA kanallarımızda günde 3 tekrarla ekrana gelen ders yayınlarımız, EBA internet platformundaki canlı derslerimizle, EBA Destek Noktalarımızla her bir öğrencimize ulaşmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

MEB'DEN 11'İNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN 'BECERİ TEMELLİ ETKİNLİKLER' KİTAP SETİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 11'inci sınıf öğrencilerini desteklemeyi amaçlayan, bin 729 etkinlik içeren beceri temelli etkinlikler kitap seti erişime açıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, salgın sürecinin başından bu yana her kademedeki öğrencilere özel hazırlanan kaynak destekleri ile öğrenme kayıplarının en aza indirilebilmesini amaçlanıyor. Lise öğrencilerinin edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürmelerini sağlamak için hazırlanan beceri temelli etkinlikler kitap serisi 11'inci sınıflara yönelik devam ediyor. Daha önce 9 ve 10'uncu sınıflar için hazırlanan etkinlik kitap seti serisinin 11'nci sınıflar için hazırlanan etkinliklerinde, derslerin öğretim programlarının kazanımları esas alındı. 11'inci sınıflar için hazırlanan beceri temelli etkinlik kitapları tarih, coğrafya, felsefe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, İngilizce ve Almanca derslerini kapsıyor. Erişime açılan etkinlik kitap setinde, 10 dersten bin 729 etkinlik yer alıyor. Etkinliklere eklenen karekodlar aracılığıyla, öğrencilerin, etkinliklerle ilişkin kazanımların bulunduğu ders kitabı sayfalarına ulaşmaları da sağlanıyor.





BAKAN SELÇUK: DESTEKLERİMİZ GİDEREK ARTACAKTIR

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Bakan Selçuk, tüm dünyada Covid-19 salgını nedeniyle zorlu bir süreç yaşandığına dikkati çekerek, süreçte oluşabilecek öğrenme kayıplarını en aza indirmek için tüm birimlerin ilave kaynaklar oluşturduğunu ifade etti. Daha önce çok sayıda destek paketi paylaşıldığını belirten Bakan Selçuk, "11'inci sınıf öğrencilerimizi desteklemeyi amaçlayan ve bin 729 etkinlik içeren beceri temelli etkinlikler kitap setini bugün paylaştık. Aynı setin 9 ve 10'uncu sınıflar için olan kitaplarını daha önce yayımlamıştık. Bu desteklerimiz giderek artacaktır" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da, kitabın erişime açıldığını duyurdu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT TARİHLERİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sürecini işletiyor. Atanmayı bekleyen öğretmenler, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerini 15-26 Mart 2021 tarihleri arasında tamamladı.Öğretmen adaylarının merakla beklediği sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri netleşti. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları 17 il merkezinde yüz yüze, 64 il merkezinde çevrimiçi olarak yapılacak. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları 3 dönem halinde olacak. İlk sözlü sınavlar 18 ila 22 Mayıs, 2. dönem 25 ila 28 Mayıs, 3. dönem ise 1 ila 4 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ayrıca 21-25 Haziran'da ise sözlü sınava katılamayanlar çevrimiçi sınava tabi olacak.