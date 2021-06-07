MEB resmi yazı ile duyurdu! Tarih belli oldu 25 Eylül...

İlkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) 9’uncu dönem ilçe temsilci seçimlerinin 3 Nisan 2021, il temsilciliği seçimlerinin ise 12 Haziran 2021 tarihinde yapılması İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı karar nedeniyle ertelenmişti.

Ardından pandemi koşullarındaki yeni kararların alınması ile birlikte İLKSAN Genel Müdürlüğü’nce İçişleri Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınmak üzere 9’uncu dönem ilçe temsilci seçimlerinin 19 Haziran 2021 il temsilciliği seçimlerinin 25 Eylül 2021 tarihinde yapılması talep edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın söz konusu talebe onay vermesi ile birlikte seçim tarihleri de netleşmiş oldu.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İLKSAN seçimleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında “İLKSAN Seçimi 19 Haziran’da! Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tehir edilen seçimlerdeki takvim belirsizliği giderildi. Aday olan tüm üyelerimize başarılar diliyor, bir İLKSAN üyesi olarak değişim iradesinin sandığa yansıyacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.