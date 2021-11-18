MEB şikayetler üzerine harekete geçti! Uzaktan eğitim kararı…

Evde eğitim ihtiyacı olan öğrenciler pandemi nedeniyle öğretmenlerin evlerde ders vermemek istemesi üzerine mağdur oluyordu. Bakanlığa ulaşan bir çok şikayet neticesinde Milli Eğitim Bakanlığı evde eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yüz yüze eğitim şartını kaldırdı. Pandemi döneminde online olarak da ders verebilme imkanı getirildi.

MEB tarafından duyurulan son karara göre bundan böyle evde eğitime ihtiyacı olan çocuklar için evde yüz yüze veya uzaktan canlı ders olarak eğitim alma imkanı getirildi.

İŞTE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN ALDIĞI O KARAR:

Türk Milli Eğitimin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim haklarından yararlanmalarını sağlamaya yönelik usul ve esaslar ilgili yönetmelikle belirlenmektedir. Söz konusu yönetmeliğin 14’üncü maddesinin birinci fıkrasında ‘Zorunlu eğitim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden sağlık problemi nedeniyle en az on iki hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacağı ya da yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşturacağı en az birisi ilgili daldan olmak üzere üç uzman tabip ve Özel Değerlendirme Kurulu raporu ile il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun planlaması doğrultusunda ders yılı içerisinde evde eğitim hizmeti verilebilir’ hükmü yer almaktadır.

Evde eğitim hizmetinin velinin talebi ve özel eğitim hizmetleri kurulunun kararı doğrultusunda evde yüz yüze yapılabileceği gibi uzaktan canlı ders olarak da yapılabilmesine ilişkin talepler Bakanlığımıza intikal etmektedir.

Bu kapsamda evde eğitim hizmetinin Covid-19 salgını süresince öğrenci velisinin talebi dikkate alınarak özel eğitim hizmetleri kurulunun kararı doğrultusunda evde yüz yüze veya uzaktan canlı ders olarak da yapılabilecektir.