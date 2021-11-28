Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklaması geldi. MEB ekim ayı sonunda başlatılan “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesinde büyük bir mesafe kat etti. Yıl sonunda hedefe ulaşmak için yoğun çalışmaların yürütüldüğü proje kapsamında, bir ayda 3 bin 200 okula yeni kütüphane kuruldu. Bakan Özer bu önemli proje için tarih verirken, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesinde önemli bir mesafe kat edildi. Öğrencilere okuma kültürünü kazandırmak, onları sorgulayan, araştıran, bilgi üreten bireyler olarak yetiştirmek ve okullar arasındaki imkan farklarını azaltmak amacıyla yeni kütüphaneler okullarda hızla kurulmaya başlandı.

EN FAZLA KÜTÜPHANE AĞRI'DA KURULDU

Bir ay gibi kısa bir sürenin sonunda 5 ilde kütüphanesi olmayan okul kalmadı. Ağrı, Kırşehir, Nevşehir, Rize ve Siirt'teki tüm kütüphanelerin kurulumu tamamlandı. Bir ayda en fazla kütüphane yapılan il, 554 kütüphane ile Ağrı oldu. 280 yeni kütüphane ile Erzurum ikinci sırada, 277 yeni kütüphane ile İzmir üçüncü sırada, 246 yeni kütüphane ile Ankara dördüncü ve 240 yeni kütüphane ile Bitlis beşinci sırada yer aldı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER: TÜM İLLERDE ÇALIŞMALAR YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için yürüttükleri çalışmalardan birinin de okullar arası imkân farklılıklarını azaltılması olduğunu belirtti.

BÜYÜK PROJE İÇİN TARİH VERDİ

Bu kapsamda başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesine ilişkin çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Bakan Özer, "Proje kapsamında, tüm illerimizde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Çalışmalar neticesinde bir ay gibi kısa sürede 3 bin 200 okulumuz yeni kütüphanelerine kavuştu. İnşallah bu projeyi yıl sonunda tamamlayacağız ve 2022 itibarıyla kütüphanesiz okul kalmayacak. Projeyi himayelerine alarak verdikleri desteklerden dolayı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye şükranlarımı sunuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının da projenin paydaşlarından olduğunu anımsatan Özer, kütüphanelerin kitap ihtiyacının giderilmesine katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile projeye destek sunan herkese teşekkür etti.



