Eğitim & Kariyer MEB son dakika olarak duyurdu: Erişime açıldı

MEB son dakika olarak duyurdu: Erişime açıldı

Eğitim & Kariyer

MEB son dakika olarak duyurdu: Erişime açıldı

Son dakika haberine göre; MEB, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı." açıklamasını yaptı.

29 Eylül 2021, Çarşamba 19:40 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı." bilgisini paylaştı.


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