MEB son dakika olarak duyurdu: Erişime açıldı
Son dakika haberine göre; MEB, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı." açıklamasını yaptı.
29 Eylül 2021, Çarşamba 19:40 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı." bilgisini paylaştı.
https://twitter.com/tcmeb/status/1443247966626717707