MEB soruşturma başlatmıştı, lisedeki nakil krizi büyüyor!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınav sonucuna göre yüzde 1’lik dilimden öğrenci alan, gözde okullardan İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi’nde (KAL) nakil krizi yaşanıyor. Bu yıl hazırlık sınıfını 455.339 taban puanla kapatan liseye, 405 puana sahip bir öğrenci kaydedildi.

Hazırlık sınıfında 150 kontenjanı bulunan liseye, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Komisyon kararıyla sağlık sorunu gerekçe gösterilerek 151. sırada nakli yapılan öğrencinin, en son sırada yerleşen öğrenci ile arasında 50 puanlık bir fark var.

MEB SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bu durumu tespit eden Kadıköy Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak, kararın mevzuata aykırı olduğunu belirtti ve yanlıştan dönülmesini istedi.

Konuyla ilgili bilgi almak istediğimiz Kadıköy Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali Fuat Güney, kararın taraflar açısından hassas olduğunu belirterek, açıklama yapmak istemedi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, yerleştirmenin MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 23. Maddesi’ne uygun yapıldığını savunurken, Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

'BİNLERCE ÖĞRENCİNİN ALDIĞI SINAV PUANINI HİÇE SAYMAK DEMEKTİR"

Kadıköy Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Seçil Gönül Vurulgan ve Okul Aile Birliği Üyesi Dilek Akdemir Arkun imzasıyla Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazılan dilekçede “Bu öğrencinin 50 puan farka rağmen komisyon kararı ile Kadıköy Anadolu Lisesi’ne yerleştirilmesi demek, sıralamada, önde olan binlerce öğrencinin aldığı sınav puanını hiçe saymaktır.

Hakka, hukuka ve vicdana aykırı olarak alınmış olan bu karar, sadece Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencilerinin değil, tüm Türkiye Cumhuriyeti öğrencilerinin eğitimde fırsat eşitliği ilkesine aykırıdır” denilerek, öğrencinin kaydının mevzuatta belirtilen kurallara uygun bir okula alınması, aksi takdirde hukuka aykırı olarak alınan bu kararın iptali için savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

LİSE BU YIL ZOR SÜREÇTEN GEÇİYOR

Kadıköy Anadolu Lisesi, bu yıl zor bir süreçten geçiyor. Yenilenme çalışmaları kapsamında lise inşaat sürecine girdiği için, öğrenciler farklı okullarda öğrenimlerine devam ediyor. Hazırlık, 9 ve 10. sınıflar Göztepe’deki Halil Türkkan Ortaokulu’nda; 11 ve 12. sınıflar da İstanbul Kadıköy Lisesi’nin bahçesindeki ek binada eğitim alıyor. İki ayrı okula gitmek istemeyen öğrenciler, kararı protesto etmişti.

LİSEDEN MEZUN OLANLAR DA TEPKİLİ

Konuya, veliler kadar lisenin mezunları da tepki gösteriyor. Kadıköy Anadolu Lisesi mezunu olan Avukat Hakan Eren, şu açıklamayı yaptı:

“Öğrencinin puanı, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin taban puanından 50 puan daha düşük. En yakın taban puan şartı oluşmuyor.

Öğrencinin sağlık sorunu gerekçe gösterilerek kaydı alınıyor ama bu gerekçe nedir, bunu anlamak mümkün değil. CİMER üzerinden başvuru yapıp, bilgi edinme hakkı kapsamında öğrencinin Kadıköy Anadolu Lisesi’ne nakline dair komisyon kararının bir örneğinin tarafıma verilmesini istedim. Bu olayda tespit edilecek olan usulsüzlükler sebebiyle ilgili kamu görevlileri hakkında hem adli hem de idari soruşturma açılması için gereğinin yapılmasını talep ettim.

Başvuruma karşı idarenin 15 iş günü olan yasal cevap verme süresi henüz dolmadı. Okul Aile Birliği bu işlemin düzeltilmesi için idari olarak başvuruda bulundu. Ben şahsen, başka mezun arkadaşlarımız da bu konuda Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunmayı düşünüyoruz. Deliller toplandıktan sonra kuvvetle muhtemel anlaşılacaktır ki bu konuda bir görevi kötüye kullanma suçu da var.



