Türkiye MEB sözleşmeli öğretmen listesini yayımladı

MEB sözleşmeli öğretmen listesini yayımladı

Türkiye

MEB sözleşmeli öğretmen listesini yayımladı

MEB, haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini http://personel.meb.gov.tr internet adresinden yayımladı.

03 Nisan 2020, Cuma 18:15 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alınacak, sözlü sınav 6-25 Temmuz'da yapılacak, atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak. Bakanlık, haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atama başvuruları kapsamında, kontenjan listesi ile atama takvimini "http://personel.meb.gov.tr" internet adresinden yayımladı. Buna göre Bakanlık, 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen kadrosu için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerini 1-12 Haziran'da alacak. 

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 22 Haziran'da ilan edilecek ve sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da ilan edilecek. Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları, 10 Ağustos'ta duyurulacak. 

Atama tercihleri, 31 Ağustos- 4 Eylül'de alınacak, atama sonuçları ise 8 Eylül'de açıklanacak.

60 alanda öğretmen ataması

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak. 

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. 

Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.

AA

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