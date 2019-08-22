Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü bugün bir ilan geçti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı taşra teşkilatı (Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü) okul ve kurumlarında çalıştırılmak üzere, 4857 Sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımlarına yer verilen statülerde sürekli işçi alımı yapılacaktır." denildi.

Bu duyurunun ardından bu görevlere talip olanlar "MEB TMY Sürekli İşçi (engelli-eski hükümlü) başvurusu nasıl yapılır?" sorusunu sormaya başladı.