MEBBİS e okul karne sorgulama ekranı bu yıl okulların kapanmasından yaklaşık iki hafta önce erişime açılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada karne sorgulama işlemlerinin yapılacağı tarihi belirtmiş ve öğrencilerin merakla beklediği haberi vermişti. İşte, e okul öğrenci girişi karne sorgulama ekranı ve MEBBİS e okul karne sorgulama işlemleri hakkında merak edilenler.

MEBBİS E OKUL KARNE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, sistemde yoğunlaşmanın önüne geçilmesi amacıyla öğrenciler sisteme girerek karne sorgulamalarını yapabilecekler.

Öğrencileri sisteme giriş yaptıktan sonra notları görüntüleyebilmek için e-karne sekmesini tıklamaları yeterli olacak. Açılan sayfada öğrencinin derslerden aldığı notlar, not ortalaması ve devamsızlık bilgisi gibi bilgiler bu ekrandan görülebilecek.

MEBBİS e okul karne sorgulaması için öğrencilerin e okul sistemine giriş yapmaları yeterli olacak. Okul numaraları ve T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak karne notlarını öğrenebilecekler.

Öğrenciler 18 Haziran tarihi itibariyle karnelerini görebilecekler ancak okullar 2 Temmuz tarihine kadar devam edecek. 2 Temmuz Cuma günü son kez çalan okul zili ile bu yıl büyük çoğunluğu uzaktan eğitim şeklinde devam eden 2020-2021 eğitim öğretim dönemi sona ermiş olacak.

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