Türkiye Son dakika: MEB duyurmuştu! Bir ilimizde daha yüz yüze eğitime ara verildi

Son dakika: MEB duyurmuştu! Bir ilimizde daha yüz yüze eğitime ara verildi

Türkiye

Son dakika: MEB duyurmuştu! Bir ilimizde daha yüz yüze eğitime ara verildi

Son dakika haberine göre, koronavirüs vakaları nedeniyle bir ilde yüz yüze eğitime ara verildi. İlkokul, 8 ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geçildi.

30 Mart 2021, Salı 13:38 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında bir kentte ana sınıfı, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geçildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentte ana sınıfı, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geçildiğini söyledi. Çiftçi, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklama kapsamında ilave tedbirler alındığını, bazı kararların da hıfzıssıhha meclislerine bırakıldığını söyledi.

Çorum'un her 100 bin kişide görülen vaka sayısının artması nedeniyle Kovid-19 risk değerlendirme haritasında "kırmızı" kategorideki iller arasına girdiğini belirten Çiftçi, bu nedenle yeni kararlar alındığını anlattı.

Çiftçi, "Bu nedenle Milli Eğitim Müdürümüz ile de görüştüm. Okullarımızda 8, 12. sınıflar, ana sınıfları ve ilkokulların dışındaki diğer ara sınıflarda yüz yüze eğitimden tekrar uzaktan eğitime geçme kararı aldık. Bugün itibarıyla okullarımızda uygulamaya başladık." dedi.


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