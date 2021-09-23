Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş bazından kontenjan dağılımının belli olduğunu duyurdu.

2021 Eylül sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama duyurusuyla ilgili MEB'den son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlık açıklamasında, 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş bazından kontenjan dağılımının belli olduğu bildirildi.

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MEB, 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN TAKVİMİNİ YAYIMLADI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLAMANACAK?

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

ATAMA TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.



