Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Selçuk paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

O yıl okullarımızın mevcudu Çanakkale’de “bağımsızlık” dersindeydi. Bize bıraktıkları ödevi hakkıyla yapabilmek gayesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, saygı ve dua ile anıyorum.



