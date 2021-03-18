MEB'den 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımı
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'O yıl okullarımızın mevcudu Çanakkale’de 'bağımsızlık' dersindeydi.' dedi.
18 Mart 2021, Perşembe 10:02 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bakan Selçuk paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
O yıl okullarımızın mevcudu Çanakkale’de “bağımsızlık” dersindeydi. Bize bıraktıkları ödevi hakkıyla yapabilmek gayesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, saygı ve dua ile anıyorum.
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