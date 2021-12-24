Karar çerçevesinde ekim ayından itibaren her ayın ilk haftası hazırlanan destek paketi, internet üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda yardımcı kaynakları ücretsiz olarak tüm öğrencilere ulaştıran MEB, ekim ayından bugüne kadar toplam 23 milyon 518 bin yardımcı kaynağı, kitap olarak bastırıp öğrencilere ücretsiz ulaştırdı.