Eğitim & Kariyer MEB'den 23 milyon yardımcı kaynak

MEB'den 23 milyon yardımcı kaynak

Eğitim & Kariyer

MEB'den 23 milyon yardımcı kaynak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenci ve öğretmenlere destek olmak amacıyla kaynak çeşitliliğini artırma kararı almıştı.

24 Aralık 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Karar çerçevesinde ekim ayından itibaren her ayın ilk haftası hazırlanan destek paketi, internet üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda yardımcı kaynakları ücretsiz olarak tüm öğrencilere ulaştıran MEB, ekim ayından bugüne kadar toplam 23 milyon 518 bin yardımcı kaynağı, kitap olarak bastırıp öğrencilere ücretsiz ulaştırdı.

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