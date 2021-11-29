Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için yeni adımlar atıyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kasım ayı başında ikinci döneme, 5 bin yeni ana sınıfını yetiştireceklerinin müjdesini vermişti. Müjdenin üzerinden bir ay geçmeden 3 bin 971 yeni ana sınıfı açıldı. Yeni açılan ana sınıflarında 74 bin çocuk okul öncesi eğitime başladı. Böylece, 5 yaş grubunda yaklaşık yüzde 78 olan okullaşma oranı, yaklaşık yüzde 83’e çıktı. MEB, 2022 yılı sonuna kadar 5 yaş grubunda okul öncesi okullaşma oranını yüzde 100’e çıkarmayı amaçlıyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI: HEDEFE ULAŞTIĞIMIZDA OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 93'E ÇIKMIŞ OLACAK

Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak istediklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bu kapsamda 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapacağız. Gerekli planlamalarımızı yaptık. Projeyi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himaye ve destekleriyle başlattık ve yürütüyoruz. İlk adım olarak İstanbul’a her biri 12 derslikli 100 yeni anaokulu yapımını başlattık. İstanbul’a 2022 yılı sonuna kadar 1.000 yeni anaokulu yapacağız” dedi.

Yeni planlamalara göre şubat ayına kadar 5 bin yeni ana sınıf hedeflerini önemli oranda aşacaklarına dikkat çeken Özer, “Bu nedenle hedefimizi güncelliyoruz. Yeni hedef olarak şubat ayına 10 bin yeni ana sınıfını hazır hâle getirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaştığımızda 5 yaş grubunda okullaşma oranı, yaklaşık 93’e çıkmış olacak. Süreci başarıyla yürüten tüm çalışma arkadaşlarıma, Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüze ve 81 il yöneticilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Milliyet