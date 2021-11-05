MEB'den ara tatil açıklaması! Öğretmenler okula gidecek mi? Milli Eğitim Bakanı duyurdu
MEB'den ara tatil için son dakika açıklaması geldi. Öğretmenler yarıyıl tatilinde okullara gidecek mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ara tatil için öğretmenlerin sorduğu soruya yanıt verdi. Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamasına göre öğretmenler 15-22 Kasım'daki ara tatilde okullara gelmeyecek.
05 Kasım 2021, Cuma 09:53 Son Güncelleme:
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MEB son dakika haberi...Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmenler 15-22 Kasım'da ara tatilde okullara gelmeyecek" açıklamasında bulundu.
ARA TATİLDE ÖĞRETMENLER OKULA GİTMEYECEK
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Bursa'daki programları kapsamında Valiliği ziyaret etti. Ara tatile ilişkin açıklamalarda bulunan Özer, "Öğretmenler 15-22 Kasım'da ara tatilde okullara gelmeyecek" dedi.
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