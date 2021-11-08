MEB'den yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 81 ilin milli eğitim müdürüyle bir araya geldi . Yüze eğitim ve 15-19 Kasım tarihleri arasındaki birinci ara dönemde öğretmenlerin mesleki çalışma programı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlığın politikaları doğrultusunda belirlenen gündem konularını paylaşmak ve görüş alışverişinde bulunmak üzere tüm genel müdürlerin de hazır bulunduğu çevrim içi toplantıda 81 ilin milli eğitim müdürüyle bir araya geldi.

ARA DÖNEMDE ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMA PROGRAMI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Tevfik İleri Salonu'nda yapılan toplantıda, kararlılıkla devam eden yüz yüze eğitim süreci başta olmak üzere 15-19 Kasım tarihleri arasındaki birinci ara dönem ve bu dönemde uygulanacak öğretmenlerin mesleki çalışma programı, 24 Kasım Öğretmenler Günü hazırlıkları gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

ARA TATİLDEN SONRA YÜZ YÜZE EĞİTİM...

Toplantıda bugüne kadar yüz yüze eğitim sürecinin başarılı ve kontrol edilebilir bir şekilde yönetildiği ifade edilirken ara tatilden sonra da sürecin aynı kararlılıkla devam ettirilmesi için gerekli tüm önlemlerin alınacağı vurgulandı. Ayrıca, Bakan Özer'in daha önce duyurduğu gibi öğretmenlerin birinci ara dönemdeki mesleki çalışma programlarına çevrim içi yöntemle katılabilecekleri, dolayısıyla bu süreçte izinli sayılacakları ifade edildi.

Toplantıya Bakan Yardımcıları Ahmet Emre Bilgili, Petek Aşkar ve Sadri Şensoy ile birim amirleri katıldı.



