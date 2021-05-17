Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gönderilen yazıda şöyle denildi: Bilindiği üzere, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim öğretim kurumlarında Eğitim Öğretim Hizmetleri (EÖH) sınıfında görev yapan eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin emeklilik işlemleri 29/08/2018 tarihli ve 16833931-903.06.01-E.15129618 (2018/15) sayılı Genelge çerçevesinde Haziran ve Temmuz ayları itibarıyla yürütülmektedir.

Bu kapsamda, yaş ve hizmet yönünden gerekli şartları taşıyan ve emeklilik başvurusu yapma hakkına sahip söz konusu personelden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yürütülecek emeklilik işlemlerinin süreç yönetimi açısından; hatasız, seri, yığılmaların önlenmesi ve zaman geçirilmeksizin iş ve işlemlerin sonuçlandırılmasının sağlanabilmesi için elektronik ortamda eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerden emeklilik ön başvurusu alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu çerçevede, eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerden 2021 yılı Haziran-Temmuz emeklilik döneminde başvuru yapmak isteyenlerin MEBBİS e-Personel Kişisel Bilgi Modülü “Emeklilik Ön Başvuru” ekranından 04-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında emeklilik ön başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, bununla birlikte emeklilik ön başvurusu yapan ve/veya yapamayan eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerden yazılı emeklilik talep dilekçelerinin kabulü ise 29/08/2018 tarihli ve 2018/15 sayılı Genelgenin A. Emeklilik Başvuruları 1 inci maddesine göre yapılacaktır.