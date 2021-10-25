Milli Eğitim Bakanlığı'ndan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bir açıklama geldi.

26-27 EKİM'DE BİR İLK!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Yarın ve 27 Ekim'de ilk defa Türkiye'de 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinde öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik bir kazanım değerlendirme uygulaması başlatıyoruz.

4.5 MİLYON ÖĞRENCİ KATILACAK

Bu uygulamaya yaklaşık 4 buçuk milyon öğrencimiz katılacak." açıklamasında bulundu.

BAKANLIK YAZI GÖNDERDİ

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ilgili dağıtım yerlerine gönderilen yazıda şöyle denildi;

Covid-19 salgınının yayılımını engelleme çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda gerekli koruma ve kontrol tedbirleri uygulanmaya başlanmış ve eğitim öğretim süreçleri Bakanlığımıza bağlı tüm resmî/özel okul ve kurumlarda 14 Mart 2020 tarihinden itibaren yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleri ile devam ettirilmiştir.

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda eğitim öğretim faaliyetleri 06 Eylül 2021 tarihinden itibaren tam zamanlı ve yüz yüze olarak başlamıştır. Covid-19 salgın sürecinden kaynaklı ortaya çıkan geçmiş öğrenme kayıplarının tespit edilerek değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda;

1) Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel ortaokul / imam hatip ortaokulları 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik Türkçe, Fen Bilimleri ve Matematik derslerinden oluşan Kazanım Değerlendirme Uygulaması'nın 26 Ekim 2021 tarihinde,

2) Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel liselerin 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden oluşan Kazanım Değerlendirme Uygulaması'nın ise 27 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi İlgi'de kayıtlı Olur ile uygun görülmüştür.











