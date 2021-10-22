MEB’den flaş karar! Ek süre verildi…

Milli Eğitim Bakanlığının ‘en yüksek danışma kurulu’ olarak tanımlanan ve 1-3 Aralık tarihleri arasında toplanacak Millî Eğitim Şûrası’nın gündem konularıyla ilgili görüşleri almak için talep üzerine eğitim paydaşlarına ek süre verildi.

Bakanlık, paydaşlardan gelen talep üzerine 22 Eylül’de başlayan ve 10 Ekim’de sona eren gündem konularıyla ilgili tespit, öneri, talep ve görüşlerin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına gönderim süresine ilişkin yeni karar aldı. Buna göre, eğitim paydaşlarının 10 Ekim’den sonra gelen talepleri de kabul edilecek ve yeni görüş vermek isteyenler, bugünden itibaren 29 Ekim’e kadar sura.meb.gov.tr adresine görüşlerini iletebilecek.

'Türk millî eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek' için eğitim ve öğretimle ilgili konuları inceleyip tavsiye kararları alan Millî Eğitim Şurası 1-3 Aralık’ta Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında geniş bir katılımla yapılacak.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca 20. Millî Eğitim Şûrası çalışmaları kapsamında “Eğitimde Fırsat Eşitliği” ana teması altında “Okul Öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretimde Fırsat Eşitliği”, “Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi” ve “Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi” olarak belirlenen gündem konuları “sura.meb.gov.tr” web adresi üzerinden yayımlanarak paydaşların görüşlerine sunuldu. Millî Eğitim Şûrası’na ilişkin gündem konuları belirlenip paydaşların görüşlerine sunulmasının ardından bugüne kadar 28 bin 188 bireysel/kurumsal görüş alındı.

22 Eylül - 10 Ekim arasında gündem konularıyla ilgili “sura.meb.gov.tr” web adresi üzerinden 28 bin 32; CİMER, e-posta, faks vb. iletişim araçları üzerinden de 156 olmak üzere toplam 28 bin 188 bireysel/kurumsal görüş alındı.

Ayrıca şûraya katılımı artırmak amacıyla 81 ilin valiliğine, yükseköğretim kurumları, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Diyanet Vakfı, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına resmî yazılar gönderildi. Yine Milliî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm genel müdürlüklere şûra gündem konularıyla ilgili önerilerinin alınması, illerde yürütülecek çalışmalar için ise millî eğitim müdürlüklerine yazılar gönderildi. 26 koordinatör il millî eğitim müdürlüğüyle de çevrim içi olarak iki defa koordinasyon toplantısı yapıldı.

Öte yandan şûra hazırlık çalışmaları kapsamında, 26 bölge koordinatörü il millî eğitim müdürlüğü; kendi bölgesinde öğretmen, öğrenci, veli, eğitim yöneticisi, sendika, vakıf, dernek, sanayi ve ticaret odaları, üniversiteler vb. sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri gibi farklı eğitim paydaşlarının katılımıyla şûra gündem konularıyla ilgili çalıştaylar ve toplantılar düzenlemeye devam ediyor.