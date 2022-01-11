Türkiye MEB'den flaş karar! Milli Eğitim Bakanlığı noktayı koydu! Özel okul zamları...

MEB'den flaş karar! Milli Eğitim Bakanlığı noktayı koydu! Özel okul zamları...

Türkiye

MEB'den flaş karar! Milli Eğitim Bakanlığı noktayı koydu! Özel okul zamları...

MEB'den özel okul zam oranı için karar geldi. Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu. Özel okul zam oranı belli oldu. Özel okulların 2022-2023 eğitim-öğretim yılı erken kayıt dönemi fahiş artışlarla başlamıştı. Özel okul zammına MEB freni geldi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer zam uygulama sürecine 'dur' dedi. MEB'in kararına göre, 2022 yılında özel okullarda yapılacak zam oranı yüzde 36.73'ü geçemeyecek.

11 Ocak 2022, Salı 14:35 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel okullardaki yapılan zam oranına ilişkin yeni bir karar aldı. Buna göre 2022 yılında özel okullarda yapılacak zam oranı yüzde 36.73'ü geçemeyecek. Konuyla ilgili son gelişmeleri CNN Türk muhabir Ahmet Türkeş aktardı.

Özel okulların 2022-2023 eğitim-öğretim yılı erken kayıt dönemi fahiş artışlarla başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı özel okullarda yapılacak zam oranına ilişkin yeni bir karar aldı. Buna göre; 2022 yılında özel okullarda yapılacak zam oranı yüzde 36.73'ü geçemeyecek.

Konuyla ilgili son gelişmeleri aktaran CNN Türk muhabir Ahmet Türkeş şu ifadeleri kullandı:

"2022 yılının başlamasıyla birlikte özel okulların ücret tarifesinde değişikliğe gidiliyor. Bazı okullar yüzde 100'e varan oranda zammı uygulamaya koymuştu. 14.617 özel okul bulunuyor Türkiye'de.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NOKTAYI KOYDU

Zam uygulama sürecine Milli Eğitim Bakanı Özer dur dedi. Bakan Özer özel okullara ilişkin zam tartışmasına noktayı koydu. Özel okullara uygulanacak zam 1 milyondan fazla aileyi ilgilendiriyor.

MEB BELİRLEYECEK...'ŞİKAYET EDİN' UYARISI

Yeni dönemde özel okulda ne kadar artış olacak. Yapılacak çalışmada yönetmeliğin özel maddesine göre yapılacak. Özel okullar bu yıl için en fazla yüzde 36.7 zam uygulayabilecek. Bundan sonra ne olacak bu kapsamda özel okullar birliği başta olmak üzere bu oran MEB tarafından belirlenecek. Buna uyulmazsa MEB yönetmeliğe rağmen farklı zam uygulayan okullar için şikayet edilmesini söylüyor. Yeni dönemde özel okulların ücret artışı için maksimum oran için yüzde 36.7 seviyesi belirlendi."

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