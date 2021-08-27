MEB'den flaş karar! Öğretmen adayları dikkat! Resmen değişti
MEB öğretmenlik başvuru şartlarını genişletti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni kararına göre, pedagojik formasyon eğitimi alanlar da öğretmenlik başvurusu yapabilecekler. İşte öğretmen adaylarına pedagojik formasyon hakkıyla ilgili MEB'in yaptığı paylaşım...
27 Ağustos 2021, Cuma 14:56 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik başvuru şartlarını genişletti. Pedagojik formasyon eğitimi alanlar da öğretmenlik başvurusu yapabilecekler.
İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Bakanlığımız ve YÖK iş birliğiyle açılan/açılacak öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanlar öğretmenliğe başvurabilecek.
https://twitter.com/tcmeb/status/1431216651572219908?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1431216651572219908%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hurriyet.com.tr%2Fgundem%2Fson-dakika-ogretmenlik-basvurusunda-sartlar-genisletildi-milli-egitim-bakanligi-acikladi-41882177
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