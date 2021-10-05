Destek paketi ile ilkokul 2’nci sınıftan 12’nci sınıfa, tüm öğrencilerin uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarının da telafi edilmesi amaçlanıyor. İlk paket ‘yardimcikaynaklar.meb.gov.tr’ üzerinden erişime açıldı. Destek paketi, ihtiyacı olan öğrencilere basılı olarak ulaştırılacak.

BİNLERCE SORU KİTAPÇIĞI

Yardımcı kaynak destek paketinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS örnek soru kitapçığı ve YKS’ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor. Destek paketinde 2’nci sınıftan 12’nci sınıf kadar tüm kademelerde 5 bin soruluk yardımcı kaynak bulunuyor. LGS örnek soru kitapçığı da paketle beraber yayınlandı. Örnek sorular her ay düzenli olarak yayınlanmaya devam edecek.