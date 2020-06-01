Türkiye MEB'den karar: Özel okullar en az 3 hafta yüz yüze telafi eğitimi yapacak

MEB'den karar: Özel okullar en az 3 hafta yüz yüze telafi eğitimi yapacak

Türkiye

MEB'den karar: Özel okullar en az 3 hafta yüz yüze telafi eğitimi yapacak

MEB tarafından "Özel okullar, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacak" açıklaması yapıldı.

01 Haziran 2020, Pazartesi 15:27 Son Güncelleme:
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MEB'den yapılan açıklamada, "Özel okullar, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacak. "Özel öğretim kursları da gerekli önlemleri alarak, velilerin istemesi halinde, eğitimlere bugünden itibaren başlayabilecek. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de eğitimlere 15 Haziran'dan itibaren başlayabilecek" denildi.

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