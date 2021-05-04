Türkiye MEB'den LGS açıklaması son dakika! Bakan Selçuk duyurdu

MEB'den LGS açıklaması son dakika! Bakan Selçuk duyurdu

Türkiye

MEB'den LGS açıklaması son dakika! Bakan Selçuk duyurdu

Son dakika haberine göre, MEB'den LGS'ye girecek öğrenciler için açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS için Mayıs ayı örnek soruların erişime açıldığını duyurdu. İşte MEB haberinin detayları...

04 Mayıs 2021, Salı 10:27 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'ye hazırlanan öğrenciler için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk, 'LGS’ye hazırlık sürecinde Mayıs ayı örnek sorularıyla öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Örnek sorularımızı erişime açtık.' dedi. İşte haberin ayrıntıları...

Bakan Selçuk, LGS'ye hazırlanan öğrencilere çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

LGS’ye hazırlık sürecinde Mayıs ayı örnek sorularıyla öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

Örnek sorularımızı http://meb.ai/vw48Bq’de erişime açtık.

Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum, daima sizinleyiz gençler...


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