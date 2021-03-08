Türkiye MEB'den mart ayı LGS örnek soru kitapçığı paylaşımı

MEB'den mart ayı LGS örnek soru kitapçığı paylaşımı

Türkiye

MEB'den mart ayı LGS örnek soru kitapçığı paylaşımı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için mart ayı örnek soru kitapçığını yayımladı.

08 Mart 2021, Pazartesi 10:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; geçtiğim aylarda öğrencilerin istifadesine sunulan örnek soru kitapçığının 4'üncüsü bugün yayımlandı. Mart ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor. Mart ayı örnek soruları ile beraber bugüne kadar sekizinci sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı bin 15'e ulaştı.

Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek sınava kadar her ay yayımlanmaya devam edecek. Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak olan örnek sorulara http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
İzmit'ten 40 ülkeye gidecek
Hakan Çelik
Banu Şen
Gün en yükses sesle 'Kadına şiddete hayır' diye haykırma günü
Banu Şen
Şirin Sever
Lütfen indirmeyin!
Şirin Sever
Erkut Can
Bu serbestlik erken oldu galiba
Erkut Can
Murat Gülderen
Kadınlara özel ücretsiz eğitim
Murat Gülderen
Murat Çelik
Liste başı 9'uncu madde
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Diyarbakır... Mavi mavi...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER FETÖ'nün hücre evlerine operasyon