Türkiye MEB'den meslek liseleri hakkında karar

MEB'den meslek liseleri hakkında karar

Türkiye

MEB'den meslek liseleri hakkında karar

Milli Eğitim Bakanlığı, ustalık ve kalfalık belgesi almış veya mesleki eğitim merkezinde okumaya devam eden fakat diploma programına dahil olmayan kişilerin, telafi dersler ile meslek lisesi diploması sahibi olabileceklerini açıkladı.

22 Ağustos 2020, Cumartesi 17:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Eğitim Bakanlığınca mesleki eğitim merkezlerine gönderilen yönerge ile ustalık ve kalfalık belgesi almış veya mesleki eğitim merkezinde okumaya devam eden fakat diploma programına dahil olmayan kişiler, telafi dersler ile meslek lisesi diploması sahibi olabilecek.

Binlerce ortaokul mezunu kalfalık ve ustalık belgesi sahibi olan vatandaşın beklediği karar çıktı. Mesleki eğitim merkezleri tarafından verilen lise diploması şartları daha da genişletildi. Mesleki Eğitim Merkezinde okuyarak mezun olmuş, fakat diploma programına dahil olmayarak kalfalık ve ustalık belgesi almış kişiler artık telafi dersler ile lise diploması alabilecekler.

Bunun yanı sıra bu merkezlerde okuyan ve 11'inci, 12'nci sınıftaki diploma programına dahil olmayan öğrenciler de fark derslerini alarak meslek lisesi diploması almaya hak kazanacaklar. Ayrıca dışarıdan ustalık kalfalık sınavına girmiş ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunu kişiler de diploma programına dahil olarak diploma alabilecekler.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Fatih’teki 2 kişi: İskoç ve Hırvat
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
Oral Çalışlar
Yüz yıl önce kadınlar... Sanki bir şey değişmedi
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Corona virüsle mücadelede yeni dönem: İSDEM uygulamasına ihbar yağıyor