MEB'den öğretmen atamaları ile ilgili önemli açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Eylül'de ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlerin atama kararnamelerinin 18 Eylül'de il milli eğitim müdürlüklerine gönderileceğini açıkladı.
14 Eylül 2020, Pazartesi 18:10 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımızca 1 Eylül 2020 tarihinde ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenler ile milli sporcu kapsamında 16 Temmuz 2020 tarihinde ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlerin atama kararnameleri 18 Eylül 2020 tarihinde il milli eğitim müdürlüklerine gönderilecektir. Ataması gerçekleşen öğretmenlerimiz, atama duyurularında göreve başlama esnasında isteneceği belirtilen belgelerle birlikte 18/09/2020 tarihi itibarıyla göreve başlamak üzere atandıkları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunabilecektir" denildi.
Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)
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