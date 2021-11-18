MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi 81 ilin milli eğitim müdürlüğüne flaş bir yazı gönderdi. MEB öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle maddi değeri olmayan sembolik hediyelerin dışında hiçbir hediyenin kabul edillmemesini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 81 ilin eğitim müdürlüğüne resmi yazı göndererek öğretmenlere flaş bir uyarıda bulundu.

MEB 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN DÜĞMEYE BASTI

MEB 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi sınıfta bulunan bazı ailelerin velileri tarafından diğer öğrencilerin ailelerinden para toplayarak yapılan hediye alma yarışının önüne geçmek için düğmeye bastı.

ÖĞRETMENLERİN SEMBOLİK HEDİYE DIŞINDA HERHANGİ BİR HEDİYEYİ KABUL ETMEMESİ...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yapılan bu uygulamanın maddi durumu olmayan aileleri zora düşürdüğünü bildirerek öğretmenler hediye alma konusunda dikkatli olmalarını istedi.

Bakanlık, 81 ilin millî eğitim müdürlüğüne resmî yazı yazarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde maddi değeri olmayan sembolik nitelikteki hediyeler dışında herhangi bir hediyenin kabul edilmemesini istedi.



