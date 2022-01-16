Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül 2021'den bugüne kadar haftada 5 gün yüz yüze eğitim veren tüm öğretmenlere ve idari kadroya başarı belgesi gönderdi. Bakan Özer "Bu süreçte öğretmenlerimiz, okullarda kuralların uygulanmasında da çok titiz davrandılar" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Özer, koronavirüs salgını sürecinde haftada 5 gün yüz yüze eğitim veren tüm öğretmenlere ve idari kadroya, büyük fedakarlıkları için başarı belgesi gönderdi. Özer, yaklaşık 1,5 yıllık uzaktan eğitimden sonra tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime geçilebilmesinin kararlı adımlar ve kurallara titizlikle uyum gerektirdiğini belirterek "Geliştirdiğimiz sistem ile süreci tüm paydaşlarımızla başarılı bir şekilde yönettik. Bu sürecin en büyük kahramanları, öğretmenlerimiz oldu. Maskelerle ders anlattılar. Ayrıca öğretmenlerimizin aşılanma oranları, ülkemizdeki ortalama oranların çok üzerinde seyrettiği gibi kıta Avrupa'sındaki çoğu ülke öğretmenlerinin aşılanma oranlarının da üzerine çıktı. Bu süreçte öğretmenlerimiz, okullarda kuralların uygulanmasında da çok titiz davrandılar. Ayrıca idari personelimiz de sürece çok önemli katkıda bulundu. Hep birlikte topluma salgın ortamında en güvenli ortamın okullar olduğunu, okulların en son kapanacak yerler olduğunu göstermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bakanlık olarak tüm öğretmenlerimiz ve idari personelimize okullarımızın yüz yüze eğitime devam etmesindeki kararlı duruşları, sorumlulukları paylaşmaları ve emekleri nedeniyle teşekkür etmek için başarı belgesi düzenleyerek ilettik. Tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.







