Türkiye MEB'den öğretmenlere müjde! Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez...

MEB'den öğretmenlere müjde! Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez...

Türkiye

MEB'den öğretmenlere müjde! Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez...

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Türkiye tarihinde ilk kez' diyerek duyurdu. Aday öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğin hatları belirlenecek. MEB'in açıklamasına göre öğretmenler, kapsamlı, bütüncül bir meslek kanununa kavuşacak. İşte MEB'in son dakika açıklaması...

24 Kasım 2021, Çarşamba 12:44 Son Güncelleme:
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MEB'den son dakika açıklaması...Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Öğretmenler, Türkiye tarihinde ilk kez kapsamlı, bütüncül bir meslek kanununa kavuşmuş olacaklar." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şu ifadeleri kullandı:

Aday öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğin hatları belirlenecek.

Öğretmenler, Türkiye tarihinde ilk kez kapsamlı, bütüncül bir meslek kanununa kavuşmuş olacaklar.

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