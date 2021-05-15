Türkiye MEB'den öğretmenlerin aşı randevusu için son dakika açıklaması

MEB'den öğretmenlerin aşı randevusu için son dakika açıklaması

Türkiye

MEB'den öğretmenlerin aşı randevusu için son dakika açıklaması

MEB öğretmenler ve okul çalışanlarıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. MEB'in açıklamasına göre 499 bin öğretmen ve okul çalışanı için koronavirüs aşı randevusu açıldı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin aşı randevusuyla ilgili açıklamasının detayları...

15 Mayıs 2021, Cumartesi 11:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 499 bin öğretmen ve okul çalışanı için Kovid-19 aşısı olma imkanı sağlandığını bildirdi.

Ülke genelinde, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının öncelikli aşı uygulaması devam ediyor.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, şu ana kadar, okul öncesi eğitim, ilkokul ve köy okulu öğretmenleri ile bu alanlardaki eğitim çalışanları olmak üzere toplam 499 bin personele aşı randevusu açıldı.

Böylelikle, öğretmen ve okul çalışanı sayısının yüzde 40'ına ulaşıldı.

İlgili Haberler
Son dakika! İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak! Galatasaray-Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı nedeniyle...



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Her rokete karşı 40 bin dolar
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Uyku ustaları
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Tek kelimeyle
Rauf Tamer
Murat Çelik
İsrail-Filistin
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kudüs bir barış kenti olmalı
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Yapacak bir şey yok, iyi bayramlar
Şirin Sever
Banu Şen
GAP Bölgesi Mezopotamya ile markalaşıyor
Banu Şen
Erkut Can
Kapandık ama kapılar açık
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika! İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak! Galatasaray-Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı nedeniyle...