MEB'den öğretmenlerin aşı randevusu için son dakika açıklaması
MEB öğretmenler ve okul çalışanlarıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. MEB'in açıklamasına göre 499 bin öğretmen ve okul çalışanı için koronavirüs aşı randevusu açıldı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin aşı randevusuyla ilgili açıklamasının detayları...
15 Mayıs 2021, Cumartesi 11:15 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 499 bin öğretmen ve okul çalışanı için Kovid-19 aşısı olma imkanı sağlandığını bildirdi.
Ülke genelinde, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının öncelikli aşı uygulaması devam ediyor.
Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, şu ana kadar, okul öncesi eğitim, ilkokul ve köy okulu öğretmenleri ile bu alanlardaki eğitim çalışanları olmak üzere toplam 499 bin personele aşı randevusu açıldı.
Böylelikle, öğretmen ve okul çalışanı sayısının yüzde 40'ına ulaşıldı.
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