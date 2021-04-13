MEB'den öğretmenlerle ilgili son dakika açıklaması
Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yurt dışında görev yapan öğretmenlerle ilgili 'Yeni bir adım attık.' dedi. İşte Bakan Selçuk'un öğretmenlerle ilgili açıklaması...
13 Nisan 2021, Salı 13:33 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yurt dışında görev yapan öğretmenlerle ilgili yeni bir adım atıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yapan Bakan Selçuk, '31 ülkeden 1.644 meslektaşımın katılımıyla ölçme değerlendirme mesleki gelişim programının ilkini tamamladık' dedi. İşte haberin ayrıntıları...
Bakan Selçuk açıklamasında şunları söyledi;
Yurt dışında görev yapan öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini ve sınıf içi uygulamaları desteklemek amacıyla yeni bir adım attık. 31 ülkeden 1.644 meslektaşımın katılımıyla ölçme değerlendirme mesleki gelişim programının ilkini tamamladık. Eğitimlere devam edeceğiz.
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