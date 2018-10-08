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MEB’den "servise alınmayan çocuk" iddiasına inceleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Antalya’da 8 yaşındaki bir çocuğun görevliler tarafından okul servisine alınmadığı iddiası üzerine inceleme başlattı

08 Ekim 2018, Pazartesi 23:03
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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, medyada "Servis parası ödenmediği gerekçesiyle bir çocuğun servis görevlileri tarafından okulda bırakıldığı" iddiasını içeren haberlere yer verildiği belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Söz konusu iddialar üzerine Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün müfettiş görevlendirip, olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

AA

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