Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Bankası ile yaptıkları projede, "seç-beğen-izle" formatında, isteyen herkesin istediği alanda eğitim alabileceği, büyük bir dijital platform kurulum çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sona erdiğinde, uzaktan eğitimin ve çevrim içi platformların Türk eğitim sistemindeki yerinin nasıl olacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uzaktan eğitimin 2 yıl önce açıkladıkları 2023 Eğitim Vizyonu, "ortaöğretim tasarımı" ve benzeri planlamaların içerisinde yer aldığına işaret eden Selçuk, o dönemde uzaktan eğitimin zihinlere yerleşmediğini ve çok fazla soru aldıklarını aktardı.

Türkiye'nin tüm illerinde yüz tanıma sistemlerinin entegre edildiği dijital sınav merkezleri açtıklarını dile getiren Selçuk, ayrıca liselerde günlük 8-10 saat süren dersleri 6-7 saate indirip geriye kalan 2-3 saatte gençlerin sanat, bilim, kültür, spor, kulüp çalışmaları, projeler ve Ar-Ge ile uğraşmasına fırsat verilmesi konusuna da kafa yorduklarını aktardı.

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