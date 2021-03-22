Türkiye MEB'den son dakika açıklaması! Bakan Selçuk duyurdu

MEB'den son dakika açıklaması! Bakan Selçuk duyurdu

Türkiye

MEB'den son dakika açıklaması! Bakan Selçuk duyurdu

MEB'den gelen son dakika açıklamasına göre 7'den 70'e herkesi ilgilendiren dijital platform kuruluyor. Koronavirüs salgınında uzaktan eğitim sürecini değerlendiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çalışmalara başlandığını duyurdu.

22 Mart 2021, Pazartesi 12:34 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Bankası ile yaptıkları projede, "seç-beğen-izle" formatında, isteyen herkesin istediği alanda eğitim alabileceği, büyük bir dijital platform kurulum çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sona erdiğinde, uzaktan eğitimin ve çevrim içi platformların Türk eğitim sistemindeki yerinin nasıl olacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uzaktan eğitimin 2 yıl önce açıkladıkları 2023 Eğitim Vizyonu, "ortaöğretim tasarımı" ve benzeri planlamaların içerisinde yer aldığına işaret eden Selçuk, o dönemde uzaktan eğitimin zihinlere yerleşmediğini ve çok fazla soru aldıklarını aktardı.

Türkiye'nin tüm illerinde yüz tanıma sistemlerinin entegre edildiği dijital sınav merkezleri açtıklarını dile getiren Selçuk, ayrıca liselerde günlük 8-10 saat süren dersleri 6-7 saate indirip geriye kalan 2-3 saatte gençlerin sanat, bilim, kültür, spor, kulüp çalışmaları, projeler ve Ar-Ge ile uğraşmasına fırsat verilmesi konusuna da kafa yorduklarını aktardı.

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