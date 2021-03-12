Türkiye MEB'den son dakika açıklaması: Takipçisi olacağız

MEB'den son dakika açıklaması: Takipçisi olacağız

Türkiye

MEB'den son dakika açıklaması: Takipçisi olacağız

MEB'den koronavirüs salgını sebebiyle değişen eğitim süreci ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Salgının rahatlamasıyla beraber çok daha yüksek kalitede bir eğitimin takipçisi olacağız' dedi.

12 Mart 2021, Cuma 12:19 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İnşallah bu zor dönemleri atlatıp önümüzdeki süreçte salgının rahatlamasıyla beraber çok daha yüksek kalitede bir eğitimin takipçisi olacağız. Her bir çocuğumuzun ihtiyacını tek tek ele alıp gereken desteği sağlayacağız.

Akademik hususlar konusunda hiç kimse endişe etmesin. Bu konularda elimizden gelen çabayı tüm öğretmenlerimizle, meslektaşlarımızla beraber ortaya koyacağız.


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