MEB son dakika haberi...Milli Eğitim Bakanı Özer uzaktan eğitim ile ilgili yaptığı açıklamada; "Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olursa olsun yüz yüze eğitimin yerine ikame edilebilecek bir eğitim yaklaşımı olamaz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine ilişkin olarak da; "Eğitim bütçemiz, 274 milyar 384 milyon 474 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7’sini oluşturmaktadır." açıklamasında bulundu.



