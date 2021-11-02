Türkiye MEB'den son dakika duyurusu! Bakan Özer açıkladı! 2022'de...

MEB'den son dakika duyurusu! Bakan Özer açıkladı! 2022'de...

Türkiye

MEB'den son dakika duyurusu! Bakan Özer açıkladı! 2022'de...

MEB'den son dakika yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim açıklaması geldi. MEB Bakanı Mahmut Özer, 'Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olursa olsun yüz yüze eğitimin yerine ikame edilebilecek bir eğitim yaklaşımı olamaz.' dedi. Milli Eğitim Bakanı, 2022 yılı için eğitime ayrılan bütçeyi duyurdu. İşte son dakika MEB haberi...

02 Kasım 2021, Salı 10:35 Son Güncelleme:
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MEB son dakika haberi...Milli Eğitim Bakanı Özer uzaktan eğitim ile ilgili yaptığı açıklamada; "Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olursa olsun yüz yüze eğitimin yerine ikame edilebilecek bir eğitim yaklaşımı olamaz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine ilişkin olarak da; "Eğitim bütçemiz, 274 milyar 384 milyon 474 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7’sini oluşturmaktadır." açıklamasında bulundu.


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