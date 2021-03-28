Türkiye MEB'den son dakika EBA TV açıklaması! Bakan Selçuk duyurdu

MEB'den son dakika EBA TV açıklaması! Bakan Selçuk duyurdu

Türkiye

MEB'den son dakika EBA TV açıklaması! Bakan Selçuk duyurdu

MEB'den EBA TV ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladık' dedi.

28 Mart 2021, Pazar 14:25 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika EBA TV açıklaması geldi. Üniversiteye hazırlanan her 10 öğrenciden 7'sinin TRT-EBA Lise'de hazırlandığını belirten Bakan Selçuk, 'Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladık' dedi.

Bakan Selçuk açıklamasında şunları söyledi;

TRT EBA kanallarını salgın dolayısıyla zorunlunluluk üzerine açmıştık. Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladık. Şimdi bakıyorum ki her 10 üniversiteye hazırlık öğrencisinden 7’si TRT-EBA Lise’de yayınlanan örnek soru çözümlerini takip ediyor ve sınava hazırlanıyor.

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