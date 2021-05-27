Türkiye MEB'den son dakika koronavirüs aşı randevusu açıklaması

MEB'den son dakika koronavirüs aşı randevusu açıklaması

Türkiye

MEB'den son dakika koronavirüs aşı randevusu açıklaması

MEB'den son dakika öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının koronavirüs aşı randevu süreciyle ilgili açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son dakika aşı randevu açıklaması...

27 Mayıs 2021, Perşembe 10:11 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüsle mücadele kapsamında öğretmenler ve eğitim çalışanları ile ilgili aşılama açıklaması geldi. İşte Bakan Selçuk'un sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım...

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmalarında öğretmenler ve eğitim çalışanlarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika açıklaması yaptı.

MEB'DEN AŞI AÇIKLAMASI! MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK DUYURDU

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, "Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor. 40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu. Sağlıkla kavuşmak dileğiyle..." dedi.


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