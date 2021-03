Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere ek kaynaklarla destek amacıyla tüm ortaokul öğrencilerinin derslerinin beşinci ünitelerini kapsayan 2 bin 800 sorudan oluşan 42 fasikül daha yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 5, 6, 7 ve 8. sınıfların derslerindeki ilk dört üniteleri kapsayan 14 bin 200 soruluk 192 çalışma fasikülün ardından beşinci ünitenin fasikülleri de öğrencilere sunuldu.

Çalışma fasikülleri, 5, 6, 7 ve 8. sınıflardaki derslerin her ünitesi için ayrı bir kitapçık olacak şekilde hazırlandı.

İşlenen konular pekiştirilerek öğrenmeyi kalıcı hale getirecek ve öğrencilerin farklı soru türleri üzerinde deneyim kazanacakları şekilde tasarlanan fasiküllerde, çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme, bulmaca gibi eğlenceli etkinliklere de yer verildi.

Bu kapsamda, 8. sınıf düzeyinde 3 Türkçe, 4 matematik, 4 fen bilimleri ve 3 T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük derslerinde olmak üzere 14; 7. sınıf düzeyinde 3 Türkçe, 2 matematik, 2 fen bilimleri ve 3 sosyal bilgiler olmak üzere 10; 6. sınıf düzeyinde 2 Türkçe, 2 matematik, 2 fen bilimleri ve 3 sosyal bilgiler olmak üzere 9 ve 5. sınıf düzeyinde 2 Türkçe, 3 matematik, 2 fen bilimleri, 2 sosyal bilgiler olmak üzere 9 fasikül hazırlandı.

FASİKÜLLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

Ortaokul öğrencilerinin derslerinin beşinci ünitelerinden 2 bin 800 soru içeren 42 fasikül "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden yayımlandı.

Fasiküller, ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak.

'ÖĞRENCİLERE KAYNAK DESTEĞİNİN ÖLÇEĞİ BÜYÜTÜLDÜ"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaşanılan sürecin farklılığı dikkate alınarak öğrencilere sunulan kaynak desteğinin ölçeğinin büyütüldüğünü bildirdi.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin yanında olabilmek için salgın döneminde onlara sunduğumuz kaynakları çeşitlendiriyoruz. Daha önce çok sayıda kaynak desteği sağladık. Örneğin kazanım kavrama testleri, LGS için örnek sorular ve çalışma soruları, 5, 6 ve 7. sınıflar için beceri temelli testler, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için tekrar testleri, ilköğretim 2, 3 ve 4. sınıflar için çalışma soruları yayımladık. Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için 1, 2, 3 ve 4. üniteleri kapsayan çalışma fasiküllerini daha önce yayımlamıştık. Bugün de ortaokul öğrencilerimiz için tüm sınıf seviyelerinde çalışma fasiküllerinin beşinci ünitelerini erişime açtık. Desteğimiz devam edecek."

Selçuk, öğrencilere kaynak desteği sürecinin koordinasyonunu başarılı şekilde sürdüren Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına, 81 ilde ölçme değerlendirme merkezlerinde hazırlıklara katkı veren tüm öğretmenlere teşekkür etti.

BAKAN SELÇUK'TAN UZAKTAN EĞİTİM PAYLAŞIMI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından uzaktan eğitime ilişkin bir paylaşım yaptı.

Bakan Selçuk açıklamasında şunları söyledi;

Her saati, her dakikası ve her saniyesi bu ülkenin evlatlarının okullarına sağlıkla, güvenle kavuşabilmesi için çabaladığımız, uzaktan eğitime desteklerle güç verdiğimiz bir hafta oldu. Emek verenlere teşekkürler.

İyi dersler çocuklarım.

Eğitimde Bu Hafta

22 - 28 Şubat 2021