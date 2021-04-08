Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından tablet bilgisayarların dağıtımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu hafta 29 ilde tablet bilgisayarların dağıtımlarının devam ettiğini belirten Bakan Selçuk, '34.445 tablet bilgisayarı daha illerimize gönderdik' dedi. İşte Bakan Selçuk'un uzaktan eğitim ve tablet bilgisayar dağıtımıyla ilgili paylaşımı...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitime ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk, 29 ilde 34 bin 445 tablet bilgisayarın dağıtıldığını belirtti.

Bakan Selçuk açıklamasında şunları söyledi;

Uzaktan eğitim sistemlerimize erişim desteği kapsamında tablet bilgisayar dağıtımımıza bu hafta 29 ilimizde devam ediyoruz. 34.445 tablet bilgisayarı daha illerimize gönderdik.

11. faz dağıtım ile birlikte yatılı bölge ortaokullarındaki tüm öğrencilerimize ulaşmış bulunuyoruz.