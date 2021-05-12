Türkiye MEB'den son dakika uzaktan eğitim kararı! Bakanlık duyurdu

MEB'den son dakika uzaktan eğitim kararı! Bakanlık duyurdu

Türkiye

MEB'den son dakika uzaktan eğitim kararı! Bakanlık duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm eğitim- öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü uzaktan eğitim yapılacağını açıkladı.

12 Mayıs 2021, Çarşamba 22:20 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır. Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

DHA

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