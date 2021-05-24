Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, programda salgın döneminde eğitimde nasıl bir yol izleneceğine ve geçmişte neler yapıldığına ilişkin açıklamalarda bulunurken, sorulara da yanıt verdi.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Öğretmenlerin beklentilerinin farkında olduklarını belirten Selçuk, "Şimdi bunu her programda soruyorlar, aslında tekrar tekrar da soruyorlar. Haklı olarak bir değişiklik var mı diyorlar. Daha öncedeki açıklamalara göre bir değişiklik yok. Bunun artması doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi var. Neler yapılabilir diye görüşmeler yapılıyor. Daha çok meslektaşımı aramızda katmak isteriz. Buna ihtiyacımız var. Onların ihtiyaçlarının farkındayız. Bunu belirleyen husus, bütçe imkanları aslında" dedi.

Öğretmen atamalarının sürekli gündemlerinde olduklarını anlatan Selçuk, "Uzun yıllar boyunca ortalama 40 bin civarında atama yapıldı. Bu sene atama sayısında bir düşüklük oldu. Salgın ve benzeri koşullardan dolayı 20 bin atama yapıldı. Her sene gözden geçiriliyor. Bu bir kere karar verilen bir şey değil. İmkanlar dahilinde sürekli konuşulan bir şey. Zaten sürekli yapıyoruz, yine de yapacağız merak etmesinler" ifadelerini kullandı.

"ADAYLIK KALDIRMA SINAVI KANUN DEĞİŞİMİYLE OLUR"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adaylık Kaldırma Sınavı hakkında da konuştu. Bakan Selçuk'un açıklamalarının devamı şu şekilde:

Adaylık kaldırma sınavında iyileştirmeler ve geliştirmeler olacak. Yaklaşık 50 bin civarında aday öğretmenimiz katıldı. Adaylık kaldırma sınavı yasayla ilgili bir husus. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uhdesinde olan bir karar değil. Meclisimizin yetkisi dahilinde. Bu geliştirme çalışmaları devam ediyor. Sorular değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor. Adaylık kaldırma sınavı maddesi, kanun değişikliğiyle değişebilir.

Bakan Selçuk'un konuşmasından diğer satır başları...

SALGIN SÜRECİNDE OKULLARIN DURUMU

Bizim çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi tehlikeye atmaya hakkımız yok. Önce sağlık.

ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜRECİ

Çocuklar soru çözebilir ama sorun çözemezler. Bizim amacımız sorun çözme ile ilgilenmek. O yüzden atölyeleri çok önemsiyorum. Çocuklarımın neye yatkın olduğuna baktım ve yatkın olmadığı bir şeye zorlamamaya çalıştım. Bir kişi yatkın olduğu alanda ilerlerse emin olsunlar orada muvaffak olur. Benim için önemli olan çocukların sosyal ve duygusal gelişimi. Akademik gelişimi her halükarda hallederiz.

KURSLARIN DURUMU

31 Ağustos'tan beri LGS ve üniversiteye hazırlık kurslarıyla ilgili destekleme yetiştirme kursları, sınava giren her öğrencinin yüz yüze ders alabilme imkanına sahip olsun diye sürekli açık tutuldu.

LGS NE ZAMAN?

LGS sınavları 6 Haziran'da yapılacak. Sınav tarihinde de herhangi bir erteleme söz konusu değil.

BAKAN SELÇUK DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS için şu anda ertelemenin gündemde olmadığını, sınavın belirlenen tarihte yapılacağını belirtmişti. Bakan Selçuk "LGS'de bu seneye has olmak üzere dil bilgisinden soru sorulmayacak. Daha çok akıl yürütme, muhakeme olacak” demişti.